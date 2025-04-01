В Березниках в шахте погибли двое рабочих

В Березниках в калийной шахте во время проведения ремонтных работ в руднике БКПРУ-4 были смертельно травмированы два работника компании "Уралкалий-Ремонт". Сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В пресс-службе компании "Уралкалий" сообщили, что инцидент произошел в 18.18 по местному времени. Создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.

"Уралкалий" выражает соболезнования семьям погибших сотрудников", - говорится в сообщении.

В пресс-службе СКР по Пермскому краю сообщили Накануне.RU, что по факту гибели рабочих в шахте возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Следствием установлено, что 31 марта 2025 года при производстве крепежных работ в стволе шахты из-за опускания скипа (лифта) произошло разрушение строительной конструкции, в результате чего двое работников упали с высоты более 150 метров. От полученных травм мужчины скончались на месте.

В настоящее время следователями СК России проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.