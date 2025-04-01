ВТБ снизил ставки по ипотеке

ВТБ сделал ипотеку дешевле. Клиенты будут платить меньше на 1,1 – 1,6%.

Теперь купить квартиру в кредит можно будет по ставке от 26,7% годовых, а получить средства на индивидуальное жилищное строительство – от 27,4% годовых. Минимальные ставки будут доступны клиентам, если они оформят комплексное страхование и подтвердят доход. Минимальные ставки также не зависят от суммы первого взноса, приводят "Ведомости" сообщение ВТБ.

Ранее финансовая организация снизила размер первого взноса до 20% для зарплатных клиентов и до 30% – для других.