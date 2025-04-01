В Екатеринбурге экс-полицейскую отправили в колонию за помощь нелегальным мигрантам

01 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

В Екатеринбурге экс-полицейскую отправили в колонию за помощь нелегальным мигрантам

В Екатеринбурге суд огласил приговор экс-полицейской, которая занималась организацией незаконной миграции.

Как показало расследование, женщина в погонах помогала гражданам Таджикистана легализоваться в уральской столице. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, она входила в преступную группу, члены которой подыскивали иностранцев, желающих узаконить свое пребывание в России. Участники группы за деньги организовывали им фиктивную постановку на миграционный учет.

"Старший участковый уполномоченный приняла на себя обязательство изготовлять и заверять своей подписью фиктивные рапорты, удостоверяющие факты проживания иностранных граждан по месту жительства, без проведения обязательных проверочных мероприятий в виде их личного посещения и профилактического обхода, передавать фиктивные рапорты соучастнику для последующей выдачи их иностранным гражданам", - говорится в материалах дела.

В результате четверо мигрантов получили гражданство России, в том числе на основании составленных ею фиктивных рапортов.

Приговор экс-полицейской за организацию незаконной миграции в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по уголовному делу были проведены допросы свидетелей и обвиняемой, а также обыски и выемки. Проанализирован значительный объем должностной и характеризующей документации, проведены почерковедческие экспертизы. В ходе следствия женщина подробно рассказала об обстоятельствах совершенных преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, свою вину экс-полицейская признала и заключила досудебное соглашение со следствием. Ее дело было рассмотрено в особом порядке.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил бывшей сотруднице 4 года колонии общего режима. Кроме этого, она лишена права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 2,5 года. Также суд лишил женщину звания "майор полиции".

Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Выявили, задержали и изобличили противоправную деятельность ныне осужденной гражданки оперуполномоченные из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, совместно с сыщиками подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального полицейского Главка и ФСБ в ходе реализации оперативной информации. Вскоре после задержания сотрудница службы участковых уполномоченных по итогам служебной проверки была уволена из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя ОВД", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что теперь бывшая сотрудница понесет еще и уголовную ответственность.

"Ее непосредственные руководители сторонними наблюдателями не остались, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Вердикт суда в обязательном порядке будет доведен в рамках служебной подготовки до всего гарнизона, чтобы впредь подобные преступления не повторялись", - заключил Валерий Горелых.

Как добавили в облсуде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

Теги: полицейская, мигранты, суд, колония, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети