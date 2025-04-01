В Екатеринбурге экс-полицейскую отправили в колонию за помощь нелегальным мигрантам

В Екатеринбурге суд огласил приговор экс-полицейской, которая занималась организацией незаконной миграции.

Как показало расследование, женщина в погонах помогала гражданам Таджикистана легализоваться в уральской столице. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, она входила в преступную группу, члены которой подыскивали иностранцев, желающих узаконить свое пребывание в России. Участники группы за деньги организовывали им фиктивную постановку на миграционный учет.

"Старший участковый уполномоченный приняла на себя обязательство изготовлять и заверять своей подписью фиктивные рапорты, удостоверяющие факты проживания иностранных граждан по месту жительства, без проведения обязательных проверочных мероприятий в виде их личного посещения и профилактического обхода, передавать фиктивные рапорты соучастнику для последующей выдачи их иностранным гражданам", - говорится в материалах дела.

В результате четверо мигрантов получили гражданство России, в том числе на основании составленных ею фиктивных рапортов.

Как сообщили в Следственном комитете РФ по Свердловской области, по уголовному делу были проведены допросы свидетелей и обвиняемой, а также обыски и выемки. Проанализирован значительный объем должностной и характеризующей документации, проведены почерковедческие экспертизы. В ходе следствия женщина подробно рассказала об обстоятельствах совершенных преступлений.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, свою вину экс-полицейская признала и заключила досудебное соглашение со следствием. Ее дело было рассмотрено в особом порядке.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил бывшей сотруднице 4 года колонии общего режима. Кроме этого, она лишена права занимать должности в государственных и правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 2,5 года. Также суд лишил женщину звания "майор полиции".

Вот как ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

"Выявили, задержали и изобличили противоправную деятельность ныне осужденной гражданки оперуполномоченные из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области, совместно с сыщиками подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального полицейского Главка и ФСБ в ходе реализации оперативной информации. Вскоре после задержания сотрудница службы участковых уполномоченных по итогам служебной проверки была уволена из системы МВД по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя ОВД", - рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что теперь бывшая сотрудница понесет еще и уголовную ответственность.

"Ее непосредственные руководители сторонними наблюдателями не остались, они привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе с личным составом по антикоррупционной составляющей. Вердикт суда в обязательном порядке будет доведен в рамках служебной подготовки до всего гарнизона, чтобы впредь подобные преступления не повторялись", - заключил Валерий Горелых.

Как добавили в облсуде, приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.