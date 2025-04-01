В Раде отрицают подготовку Киева к выборам

Депутат Верховной рады, глава фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на Украине не готовятся к выборам президента, и никакой встречи в офисе главы государства по этому поводу не было.

"Я не только не участвовал в таком совещании, но даже утверждаю, что такого совещания не было вообще. Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется", - цитирует ТАСС Арахамию.

Ранее журнал журнал The Economist со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщил, что выборы президента Украины могут состояться уже в июле этого года. По данным источника, Зеленский рассматривает вариант объявить о выборах неожиданно, чтобы застать врасплох конкурентов и не дать им возможности нормально подготовиться. Так, на днях он якобы созвал совещание по организации выборов после полного прекращения огня.