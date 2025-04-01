СМИ: ЕС думает об увеличении импорта российского газа

Несмотря на заявления о полном отказе от российского газа к 2027 году, в настоящее время в ЕС думают только об увеличении его импорта. Об этом пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что ЕС попал в "газовую ловушку", оказавшись между молотом и наковальней - Россией и США. Россия заинтересована в поставках своего газа в Европу, но и президент США Дональд Трамп пытается навязать приобретение американского сжиженного природного газа, который гораздо дороже. После отказа от газа из России цены на природный газ для частных домохозяйств в Германии выросли на 80% по сравнению со временем до начала СВО.

О проблемах Европы говорит тот факт, что ранее еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен обещал до конца марта представить план по полному отказу ЕС от поставок российского газа. Срок прошел, но никакого плана нет. И в нынешних условиях он вряд ли появится. Европе просто неоткуда больше взять газ. И там уже думают о том, чтобы сдать назад. К тому же ЕС не хочет выглядеть тормозом в мирных переговорах между США и Россией, заведомо исключая поставки газа из России и внося напряжение. Там пребывают в растерянности, пишет журнал.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на прошлой неделе, что США и Россия обсуждают в рамках мирных переговоров по Украине вопрос ремонта трубопроводов "Северный поток". И в Германии политики снова заговорили, что к этому проекту можно подключиться. Потому что ЕС в противном случае увеличит свою зависимость от США, политику которых трудно прогнозировать.

При этом формального запрета на поставки российского газа в ЕС не было.