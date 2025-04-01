01 Апреля 2025
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

В США удерживают закупленные Россией авиазапчасти на $500 млн

В США удерживаются закупленные Россией авиазапчасти.

Они оцениваются в $500 млн. Как заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, Москва заинтересована в разблокировке их поставок. РФ также готова проработать вопрос признания ремонта самолетов Airbus и Boeing, проведенного в условиях санкций.

Одновременно Москва развивает собственную авиационную промышленность, чтобы не зависеть от импортных запчастей. На программу развития этой отрасли до 2030 года правительство выделило более 770 млрд руб., сообщают "Известия".

Тем временем, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха" Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова не сможет до конца текущего года построить и передать авиаперевозчикам четыре среднемагистральных самолета Ту-214.

Теги: США, авиация, авиазапчасти, санкции


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