Трамп допустил контакт с Ким Чен Ыном

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам о возможном контакте с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США высоко оценил взаимоотношения с главой Северной Кореи. "У нас отличные отношения. И да, коммуникация ведется. Возможно, мы что-нибудь сделаем в какой-то момент", — указал глава Белого дома.

Ранее стало известно, что в Москве готовятся к визиту лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Также ведется диалог о визите министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пхеньян "для продолжения стратегического диалога с нашими корейскими друзьями".