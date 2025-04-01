Ле Пен приговор против нее политическим

Во Франции лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала вынесенный ей приговор суда политическим решением.

"Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом (на президентских выборах 2027 года), так что это — политическое решение. Мне было все понятно", — заявила она. Так она объяснила, почему покинула заседание до окончания зачитывания приговора.

По словам политика, ей не дали права на защиту. Тем не менее она намерена подать апелляцию как можно скорее, хотя сомневается, что ее рассмотрят до президентских выборов, поскольку обычно этот процесс занимает "полтора-два года".

Марин Ле Пен, которая по ряду опросов является самым популярным политиком во Франции, приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них – домашний арест с браслетом, два – условно), штрафу в 100 тыс. евро и запрету на пять лет занимать выборные должности.