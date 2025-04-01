ФАС проверит обоснованность повышения цен на макароны Barilla

Федеральная антимонопольная служба России заявила, что проанализирует обоснованность повышения цен на макароны Barilla.

Ведомство запросило у ООО "Барилла Рус" сведения об объемах производства и реализации товара, а также о ввозе продукции в Россию, средневзвешенной себестоимости, оптово-отпускных ценах, рентабельности и затратах с января 2024 года. Если будут выявлены основания, ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Напомним, итальянский производитель предупредил торговые сети России о повышении цен на импортный ассортимент на 15–30% с 1 марта. Пока подорожание затронет только импортную продукцию Barilla. Отмечалось, что рост цен связан с увеличением с февраля таможенных пошлин на продукцию из "недружественных" стран.