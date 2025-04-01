Правительство РФ одобрило уголовное наказание за осквернение воинских захоронений

Комиссия кабмина России по законопроектной деятельности одобрила уголовное наказание за осквернение воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России.

Как сообщает РБК, в случае принятия поправок наказание за осквернение будет таким же, как за порчу или уничтожение объектов. Речь идет о штрафе до 3 млн руб., либо принудительных работах на срок до трех лет, либо лишении свободы на тот же срок. Министерство юстиции указало, что подготовило такие изменения по поручению главы государства Владимира Путина. Инициатива должна повысить уровень уголовно-правовой охраны воинских захоронений, мемориальных сооружений, стел, обелисков и других объектов.

В настоящее время уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение или повреждение таких объектов. При этом многие правонарушения имели чаще оскверняющий характер и не были направлены на причинение имущественного ущерба. В пример приводится нанесение надписей и рисунков на такие объекты, а также приготовление пищи на Вечном огне.