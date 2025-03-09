10 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

При обыске у вологодского вице-губернатора и его предполагаемого подельника нашли 50 миллионов наличными

Во время обысков у вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главы представительства региона в Москве Кирилла Бочарова правоохранители нашли и изъяли 50 млн рублей наличными. Чиновников обвиняют в получении взятки.

По сообщению ТАСС, при обыске у фигурантов уголовного дела были выявлены и изъяты денежные средства в размере 50 млн рублей наличными, после этого им официально было предъявлено обвинение в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере.

Ранее в Москве задержали вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева за получение взятки. Вместе с ним задержан глава представительства этого региона в Москве Кирилл Бочаров. По версии обвинения, чиновники требовали 100 млн рублей от руководства лесопромышленного предприятия за продление договора аренды лесных участков под вырубку и за общее покровительство. Алексеева и Бочарова задержали с поличным в момент передачи части оговоренной суммы в размере 30 миллионов рублей прямо в помещении представительства Вологодской области в Москве. Свою вину они не признают.

Теги: коррупция, обыск, наличные


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Ранее 26.02.2025 11:31 Мск Вице-губернатор Вологодской области задержан в Москве за вымогательство 100 млн рублей

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