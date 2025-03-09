"Замолчи, маленький человек". Маск отшил главу МИД Польши, возмущенного угрозой отключить Starlink

Основатель SpaceX Илон Маск, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и госсекретарь США Марко Рубио устроили дискуссию в соцсети Х по поводу применения Starlink в российско-украинском конфликте.

Илон Маск намекнул, что может отключить для Украины Starlink — глобальную систему спутниковой связи, разворачиваемую компанией SpaceX.

"Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу", - заявил он и вновь призвал к немедленному миру, назвав ситуацию тупиковой для Украины.

На заявление Маска отреагировал глава польского МИД Радослав Сикорский, пишет Baza. "Starlink для Украины финансируется польским Министерством цифровизации за 50 миллионов долларов в год. Если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков", – написал Сикорский.

"Замолчи, маленький человек. Вы платите лишь маленькую часть стоимости. И замены Starlink нет", – ответил на это Илон Маск.

Госсекретарь США Рубио тоже подключился к спору. "Никто не угрожал отключить Украину от Starlink. И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла, а россияне сейчас были бы на границе с Польшей", - написал глава американской дипломатии.

"То, что говорит министр Рубио, абсолютно верно", – добавил Маск.

Угрозы отключения Starlink звучат достаточно часто. По мнению главы центра поддержки аэроразведки украинской армии Марии Берлинской, отключение системы спутникового интернета приведет к хаосу в ВСУ.

Ранее британское издание inews, ссылаясь на одного из украинских командиров, сообщало, что более половины подразделений ВС Украины могут остаться без связи, если Starlink будет отключен.

Как пишет ТАСС,отключение связи также может привести к конфликту с Польшей, которая сейчас оплачивает 20 тыс. терминалов сети для использования Киевом. Ряд европейских стран изучают возможность замены телекоммуникационных услуг, предоставляемых Starlink.

Агентство Reuters ранее сообщило, что США рассматривают возможность отключения Украины от Starlink, чтобы оказать давление на Киев для заключения соглашения о редкоземельных металлах.

5 марта США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф. О подтверждении Рэтклиффом прекращения обмена сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

"Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира", - написала Хайнрик в X.