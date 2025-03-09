ВСУ обстреляли рынок в Херсонской области американскими ракетами. Есть жертвы и раненые

ВСУ атаковали рынок в Херсонской области ракетами HIMARS. Один человек погиб, семеро пострадали.

По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, по торговым рядам, где находились десятки мирных жителей, ударили двумя ракетами из РСЗО HIMARS.

"Есть погибшие и много раненых. На месте работают экстренные службы", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Сообщается о риске повторного обстрела.

HIMARS - американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси. Создан на базе трёхосного ("пятитонника") колёсного шасси FMTV Армии США, может нести шесть реактивных снарядов РСЗО или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS.