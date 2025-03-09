Бастрыкин контролирует дело мигранта из Екатеринбурга, отправившего интимные фото ребенку в Белоруссию

Делом гастарбайтера, рассылавшего порнографические фотографии и видеозаписи маленькой девочке, заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин

Следователи выяснили, что в январе 2024 года 42-летний гражданин одной из республик Средней Азии, находясь на территории Екатеринбурга, вступил в переписку с девочкой, проживающей в Белоруссии. Он знал, что общается с ребенком, но все же отправил ей фотографии и видеозапись порнографического характера.

Мигрант установлен полицией, он проживал на улице Машиностроителей в Екатеринбурге и нигде не работал официально, сообщил руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Иностранец взят под арест, ему предъявлено обвинение по ч.2 статьи 135 "Развратные действия в отношении малолетней"

"В обязательном порядке следствием СКР будет дана также правовая оценка и факту нелегального пребывания данного обвиняемого на территории России, поскольку имеются сведения о том, что по прибытии в нашу страну он на учёт в миграционную службу не встал, патент на работу не получал, регистрации не имел" - отметили в региональном СКР.

В обязательном порядке следствием будет дана правовая оценка факту нелегального пребывания мужчины на территории России.

Бастрыкин поручил новому руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко отчитаться о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.