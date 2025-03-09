В "суджанский котел" попали 4-6 тысяч военнослужащих ВСУ

Российские войска в Судже взяли в окружение до 6 тысяч украинских военных. Напомним, ранее стало известно, что маневр ВС РФ с проходом по газовой трубе оказался успешным и позволил занять позиции. Формирования российской армии окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже.

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Baza со ссылкой на военкоров сообщает, что группировка ВСУ, находящаяся в Курской области, разделена на несколько частей. В окружении могут находиться от 4 до 6 тысяч украинских военных - рекордное число для СВО.

По данным военкоров, российская армия закрепилась в селе Лебедевка, которое расположено на реке Локня в 4,5 километрах от российско-украинской границы и в 10 километрах к северо-западу от Суджи. Продолжаются бои.

Напомним, бойцы российской армии смогли пройти по трубе, которая ранее поставляла на Украину российский газ. В трубе был остаточный метан, поэтому военным пришлось 15 километров идти в водолазном оборудовании. Сейчас Украина рассматривает возможность вывода войск из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь, так как "страх окружения реален".