Быстрее на метро. Екатеринбуржцам рассказали, как попасть на открытие "УГМК Арены" и не устроить транспортный коллапс

ГАИ Екатеринбурга предупредила о транспортном коллапсе, который может произойти в понедельник в центре города, где состоится открытие "УГМК Арены" и матч "Автомобилиста" с ЦСКА.

Госавтоинспекция рекомендовала горожанам в понедельник сделать выбор в пользу общественного транспорта, а не личного автомобиля из-за возможных пробок в центре города. Автовладельцев, планирующих поездки за рулем, призывают продумать маршрут так, чтобы не усугублять ситуацию в районе цирка. Со своей стороны ГАИ пообещала оперативную работу патрульных и эвакуаторов.

Пресс-служба "УГМК Арены" обозначила наиболее комфортные маршруты для болельщиков, планирующих посетить матч в день открытия. Там призвали воспользоваться метро, поезда которого в час пик ходят с интервалом 3-4 минуты, а также автобусами, троллейбусами и трамваями, их остановки находятся в нескольких минутах от Арены.

На пропуск болельщиков будут работать входы №1 и №2 с улицы Народной Воли и №4 со Степана Разина.

Администрация Арены напоминает, что болельщикам нельзя будет пронести с собой еду и напитки, крупногабаритные предметы, воспламеняющиеся жидкости и другое. Все запрещенное можно оставить в камере хранения на перекрестке улиц Степана Разина и Декабристов.

После зоны контроля и досмотра, болельщики по лестницам или на лифтах попадают на стилобат Арены. Для удобства предусмотрены четыре входных группы A (красная), B (желтая), C (зеленая) и D (синяя). Для гостей с ограниченными возможностями здоровья на всех входах оборудованы пандусы, а внутри здания – лифты с общепринятой маркировкой.

На первом этаже УГМК-Арены находятся выходы на уровни 1 и 2, "Бизнес Клуб", магазины ХК "Автомобилист", зоны питания, детские зоны, туалетные комнаты, медицинский кабинет, банкоматы.

На третьем этаже Арены находятся выходы на уровни 3, зоны питания, комнаты матери и ребенка, туалетные комнаты.

Запуск болельщиков 10 марта начнется с 17.00, начало матча Автомобилист – ЦСКА в 19.00 по свердловскому времени.

Для обратной связи по посещению УГМК-Арены создан Telegram-бот @Homearena_test_bot. "Мы будем рады получить от болельщиков после посещения матча эмоции, предложения и замечания. Вместе мы сможем сделать посещение нового дома ХК "Автомобилист" по-настоящему домашним и комфортным. Будем рады видеть вас на наших матчах!" - говорится в сообщении пресс-службы.