Владелец пермского танкера Волгонефть-212 оценил ущерб от крушения судна в 200 миллионов рублей

Владелец танкера Волгонефть-212, пермское предприятие ООО "Каматрансойл", оценило ущерб от крушения судна в 200 миллионов рублей. Такую сумму собственник рассчитывает взыскать с арендатора танкера, компании "Кама Шиппинг", которая получила судно без экипажа по договору аренды от 2016 года.

По сообщению "Коммерсантъ Прикамье", ООО "Каматрансойл" частично контролируется учредителями ООО "Кама Шиппинг". Владельцем 33% первого и 50% второго ООО является Константин Сельков. Рассмотрение обоснованности требований назначено на 8 апреля.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края назначил "Кама Шиппинг" административный штраф 30 тысяч рублей. Эксплуатант второго танкера, "Волгонефти-239" - оштрафован на 300 тысяч рублей за нарушение требований технического регламента.

Как сообщалось, экипаж танкера "Волгонефть-239" намеренно посадил на мель корму судна рядом с мысом Панагия в Краснодарском крае для сокращения разлива мазута. Как заявил судовладелец, 15 декабря судно находилось на якоре во время шторма и разломилось на носовую и кормовую части. В тот же день в Керченском проливе потерпел крушение еще один танкер — "Волгонефть-212". Он также разломился. Оба судна в общей сложности перевозили 9,2 тыс. тонн мазута. Примерно 40% вытекло в море.