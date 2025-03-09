Беспилотник впервые долетел до Чувашии

Впервые зафиксирована атака дрона в Чувашии. По данным губернатора республики Олега Николаева, беспилотник нанес удар по объектам ФГКУ "Комбинат Буревестник" в Чебоксарах.

Глава региона отметил, что жертв и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Ситуация под контролем.

"Объект нефтебазы находится на реконструкции", - подчеркнул Николаев.

По данным из открытых источников, "Буревестник" имеет отношение к Росрезерву - федеральному агентству по государственным резервам, имеет разрешенный вид деятельности "складирование и хранение". Местные жители в соцсетях высказывают мнение, что территорию даже с натяжкой сложно назвать стратегически значимой. Из-за инцидента перекрывалась Марпосадское шоссе на участке между Мегастроем и заездом в Новый город.