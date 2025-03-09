Над Россией за ночь перехватили 88 беспилотников, летевших с Украины

88 беспилотников сбиты над Россией за минувшую ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 52 БПЛА перехвачены над Белгородской областью, 13 над Липецкой, 9 - над Ростовской. Восемь беспилотников уничтожены в небе Воронежской области, три - Астраханской и по одному над территориями Краснодарского края, Рязанской и Курской областей.

Напомним, о работе ПВО сообщали ранее жители Рязани - они слышали взрывы в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Кроме того, из соображений безопасности на ночь закрывались аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Астрахани и Волгограда.