Четыре аэропорта в России закрывали на ночь ради безопасности

Аэропорты в четырех городах России закрывались ночью из соображений безопасности. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

В 22.05 закрылся аэропорт Гумрак в Волгограде. В 01.05 к нему присоединился аэропорт Астрахани, с 02.00 закрылась авиагавань Казани, в 02.59 - Нижнего Новгорода.

Утром ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты - Волгоград и Астрахань с 05.48, Нижний Новгород с 06.10, Казань с 06.30

В период действия ограничений на запасной аэродром ушли два самолета, совершавших рейсы в Казань.

Ограничения обычно связаны с работой ПВО либо действиями украинских беспилотников в зоне ответственности аэропорта.