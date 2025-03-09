09 Марта 2025
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Армия и ВПК В России
Фото: кадр Минобороны РФ

Российские военные совершили неожиданный прорыв по трубе под Суджей

Армия России ведет масштабную операцию по освобождению Суджи в Курской области. Как сообщают крупные военблогерские паблики, наши военные при этом совершили крайне неожиданный подземельный маневр.

"Решительным броском и дерзким манёвром с проходом по газовой трубе наши подразделения прорубили оборону ВСУ, окружили Мартыновку, подняли флаг в Черкасском Поречном, взяли позиции в Кубаткине и Косице, завязали бои в самой Судже, куда противник старается отступить со всех направлений. Символично, что по той самой трубе, по которой наши проходили к противнику, ранее через Украину шел газ в Европу", — пишут "Два майора".

Проход ВС РФ по трубе под Суджей(2025)|Фото: бригада "Ветераны"

"Некоторые писали, что прорыв наших по трубе под Суджей — это фейк, на который повелись украинские СМИ. История правдива. Напротив, с нашей стороны, те, кто знал о прорыве, не писали о нем, чтобы не рассекречивать детали. Написали только после того, как об этой истории стали массово писать украинские каналы. В трубе был остаточный метан. Операция была очень опасная и технологически сложная. Наши ребята были вынуждены использовать водолазное оборудование. Когда-нибудь у нас снимут про это фильм", — написал Олег Царев.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу подразделения ВС РФ, освобождающие Курскую область, прорвались к юго-западу от Куриловки и отрезали вспомогательную линию снабжения группировки ВСУ в Судже, которая проходила через Гуево к Гончаровке. Сейчас Украина рассматривает возможность вывода войск из Курской области, чтобы избежать дальнейших потерь, так как "страх окружения реален".

Теги: суджа, проход по трубе


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