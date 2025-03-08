На Кубани "Волгонефть-239" окончательно снялся с якоря

На Кубани детали разобранной кормы потерпевшего крушение танкера "Волгонефть-239".

"Волгонефть-239" окончательно снялся с якоря. 8 марта мыс Панагия покинули последние детали танкера – гребные винты и якорь. Их погрузили в спецтехнику и вывезли с площадки, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Напомним, 15 декабря 2024 г. в акватории Чёрного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Из-за этого из танкеров вытекло в Чёрное море около 3,7 тыс. т мазута. В Краснодарском крае был введён режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Чёрного моря продолжаются до сих пор.