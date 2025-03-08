8 марта в селе Завражье Кадыйского района открыли новый дом культуры

Три года назад в ходе рабочей поездки в Кадыйский район губернатор Костромской области Сергей Ситников дал поручение создать новый дом культуры в Завражье. Старый клуб вышел из строя и тогда творческие коллективы ютились сначала в здании ФАПа, потом в выделенном помещении администрации.

Людям явно не хватало общественного пространства, где можно было бы собраться, пообщаться, организовать общий досуг.

На строительство нового Дома культуры из федерального бюджета регион привлек 73 млн рублей. Теперь в современном клубе оборудовано просторное фойе, зрительный зал на 100 мест, сцена, кабинеты и залы обеспечены новой мебелью и техникой.

И вот сегодня, 8 марта, глава региона лично приехал на открытие нового дома культуры и поздравил с праздником 8 марта жительниц села Завражье.

«Прежде всего, хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Хорошо, что появляются новые объекты на территории Костромской области, в том числе, объекты культуры. Очень рассчитываю, что Дом культуры будет работать постоянно, и что тут, как и в прежние годы, будут проходить дискотеки, кинопоказы, заниматься творческие объединения», - приветствовал жителей губернатор Костромской области Сергей Ситников.

Губернатора местные жители встретили словами благодарности и аплодисментами у крыльца клуба.

"Большое Вам спасибо за наши апартаменты. Был старый дом культуры, а теперь, ну это просто дворец. Раньше мы тут танцевали и влюблялись. Теперь в новом прекрасном здании будут заниматься творчеством, плясать и влюбляться наши внуки", - сказала жительница Завражья Татьяна Половинкина.

В клубе уже работают 8 творческих объединений, планируется открытие художественной студии, патриотического клуба и клуба волонтеров культуры.

Глава региона вручил грамоту и памятную медаль Всемирного фестиваля молодежи специалисту по методике клубной работы Завражного сельского дома культуры Олесе Беловой. Она представляла костромской край на фестивале и помогала с организацией творческих площадок участникам. Благодарность губернатора Костромской области вручена сотруднику представителю ООО «Металл-Трейд» Исамутдину Магомаеву. Компания оперативно и качественно достроила дом культуры после недобросовестного подрядчика.

«Большое спасибо Сергею Ситникову за помощь и участие. Дом культуры построили заново, на месте старого клуба. Строительство произошло очень быстро, всего за два года. После его открытия увеличится количество посетителей. Вырастет количество кружков и объединений», - высказала уверенность Олеся Белова.

«В моей жизни этот дом культуры занимает огромное место. Здесь у нас друзья, руководитель, который всегда поддержит и поможет. Мы долго не могли поверить, что построят такое огромное здание. Теперь каждый день будем сюда приходить», - поделился эмоциями местный житель села Завражье Дмитрий Игнатов.

Всего с 2019 года по федеральным и региональным программам в Костромской области проведен капитальный ремонт и переоборудование 86 учреждений культуры. В том числе, реконструированы 23 дома культуры. Ежегодно ремонтируются не менее 10 клубов. Благодаря обновлению, посещаемость учреждений культуры увеличилась в 2 раза.