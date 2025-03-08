08 Марта 2025
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

8 марта в селе Завражье Кадыйского района открыли новый дом культуры

Три года назад в ходе рабочей поездки в Кадыйский район губернатор Костромской области Сергей Ситников дал поручение создать новый дом культуры в Завражье. Старый клуб вышел из строя и тогда творческие коллективы ютились сначала в здании ФАПа, потом в выделенном помещении администрации.

Людям явно не хватало общественного пространства, где можно было бы собраться, пообщаться, организовать общий досуг.

(2025)|Фото: adm44.ru

На строительство нового Дома культуры из федерального бюджета регион привлек 73 млн рублей. Теперь в современном клубе оборудовано просторное фойе, зрительный зал на 100 мест, сцена, кабинеты и залы обеспечены новой мебелью и техникой.

(2025)|Фото: adm44.ru

И вот сегодня, 8 марта, глава региона лично приехал на открытие нового дома культуры и поздравил с праздником 8 марта жительниц села Завражье.

«Прежде всего, хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Хорошо, что появляются новые объекты на территории Костромской области, в том числе, объекты культуры. Очень рассчитываю, что Дом культуры будет работать постоянно, и что тут, как и в прежние годы, будут проходить дискотеки, кинопоказы, заниматься творческие объединения», - приветствовал жителей губернатор Костромской области Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Губернатора местные жители встретили словами благодарности и аплодисментами у крыльца клуба.

(2025)|Фото: adm44.ru

"Большое Вам спасибо за наши апартаменты. Был старый дом культуры, а теперь, ну это просто дворец. Раньше мы тут танцевали и влюблялись. Теперь в новом прекрасном здании будут заниматься творчеством, плясать и влюбляться наши внуки", - сказала жительница Завражья Татьяна Половинкина.

(2025)|Фото: adm44.ru

В клубе уже работают 8 творческих объединений, планируется открытие художественной студии, патриотического клуба и клуба волонтеров культуры.

Глава региона вручил грамоту и памятную медаль Всемирного фестиваля молодежи специалисту по методике клубной работы Завражного сельского дома культуры Олесе Беловой. Она представляла костромской край на фестивале и помогала с организацией творческих площадок участникам. Благодарность губернатора Костромской области вручена сотруднику представителю ООО «Металл-Трейд» Исамутдину Магомаеву. Компания оперативно и качественно достроила дом культуры после недобросовестного подрядчика.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Большое спасибо Сергею Ситникову за помощь и участие. Дом культуры построили заново, на месте старого клуба. Строительство произошло очень быстро, всего за два года. После его открытия увеличится количество посетителей. Вырастет количество кружков и объединений», - высказала уверенность Олеся Белова.

(2025)|Фото: adm44.ru

«В моей жизни этот дом культуры занимает огромное место. Здесь у нас друзья, руководитель, который всегда поддержит и поможет. Мы долго не могли поверить, что построят такое огромное здание. Теперь каждый день будем сюда приходить», - поделился эмоциями местный житель села Завражье Дмитрий Игнатов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Всего с 2019 года по федеральным и региональным программам в Костромской области проведен капитальный ремонт и переоборудование 86 учреждений культуры. В том числе, реконструированы 23 дома культуры. Ежегодно ремонтируются не менее 10 клубов. Благодаря обновлению, посещаемость учреждений культуры увеличилась в 2 раза.

Теги: дом культуры, сергей ситников, кадыйский район, творческие коллективы, 8 марта


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