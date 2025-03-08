Сергей Ситников вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы ветерану-труженице тыла

Губернатор Костромской области Сергей Ситников лично поздравил с Международным женским днём труженицу тыла Елизавету Смирнову. В ходе рабочей поездки в Кадыйский район глава региона навестил ветерана труда и вручил юбилейную медаль в честь 80-летия Великой Победы, сообщается в телеграмм-канале губернатора.

«Сначала поздравляю Вас с восьмым марта. И по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина вручаю Вам медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как себя чувствуете?» – обратился Сергей Ситников к Елизавете Петровне.

Со здоровьем у ветерана всё в порядке. Несмотря на возраст, Елизавета Петровна продолжает вести активную жизнь. Сегодня собирается пойти на концерт, который в честь праздника организовали в местном клубе.

Родные и односельчане окружают бабушку вниманием, гордятся её славными трудовыми подвигами.

Елизавета Петровна родилась в деревне Паньково под Кадыем. И всю жизнь прожила на своей малой родине. Отец был призван на фронт. В 1942 году он пропал без вести, а в скором времени не стало и матери. Десятилетняя Лиза и её старший брат Михаил остались одни. Сажали огород, держали скотину. Утром и вечером занимались домашними делами, а днём ходили в школу. Всю свою трудовую жизнь женщина проработала телятницей в местном колхозе.