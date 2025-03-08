08 Марта 2025
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Все муниципалитеты Астраханской области проверят на готовность к паводку и пожароопасному сезону

Накануне в Астрахани в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Астраханской области обсудили меры готовности региона. Заседание провел губернатор Игорь Бабушкин.

С начала 2025 года в регионе уже произошло более 400 пожаров, в том числе и ландшафтные.

Как доложил начальник главного управления МЧС России по Астраханской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Землянский, особое внимание – работе административных комиссий органов местного самоуправления. Ими в этом году составлено 33 протокола на собственников земельных участков за нарушение требований по содержанию территорий, определенных правилами благоустройства зон муниципальных образований Астраханской области.

«В ближайшее время в регионе запланирована проверка к прохождению пожароопасного сезона. Главам районов необходимо обеспечить готовность всех сил и средств, находящихся на вверенной территории», — отметил губернатор Игорь Бабушкин.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения главного управления МЧС России по Астраханской области, полковник Валерий Коровин сообщил на заседании, что в настоящее время в муниципальных районах региона спланированы берегоукрепительные работы. Всего в период подготовки к паводку укрепят 25 береговых участков в 19 населенных пунктах.

Сотрудник МЧС(2025)|Фото: Накануне.RU

«Все запланированные мероприятия должны быть выполнены вовремя и в полном объеме. Нужно тщательно обследовать места, наиболее подверженные паводку, и проверить бесхозные гидротехнические сооружения», — поручил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: паводок, игорь бабушкин, меры готовности к паводку, комиссия по чс


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