Все билеты на матч "Автомобилист" - ЦСКА проданы

Все выставленные на продажу билеты на матч "Автомобилист" - ЦСКА, который пройдёт 10 марта на "УГМК Арене", проданы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Автомобилиста".

Отметим, что при реализации билетов был зафиксирован огромный спрос, а также параллельно с этим зафиксированы хакерские атаки, проводимые с целью нарушить работу билетной системы.

Активно ведётся работа по улучшению сайта по продаже билетов, чтобы в дальнейшем сделать его функционирование более стабильным и удобным для зрителей.

"Отдельное спасибо, что оперативно присылаете свои сообщения в наш телеграм-бот @Homearena_test_bot. Вместе мы сможем сделать посещение нового дома ХК "Автомобилист" по-настоящему домашним и комфортным. Будем рады видеть вас на наших матчах!", - говорится в сообщении клуба.