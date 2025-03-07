Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России

Президент США Дональд Трамп рассматривает широкий спектр санкций и пошлин в отношении России в связи с украинским урегулированием. Такое заявление сделал директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, сообщает Fox News.

Он сообщил, что у Трампа есть целый список вариантов для санкций и пошлин и что он убежден, что необходимо всех усадить за стол переговоров.

"Мы можем добиться этого с помощью "пряников", можем с помощью кнута", - заявил Хассетт.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, торговых пошлин и других ограничительных мер против России, чтобы, как заявляют в Белом доме, способствовать переговорам по украинскому урегулированию.Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает Украину пешкой, которой можно пожертвовать, чтобы избежать вооруженного конфликта с Россией.

Напомним, 5 марта стало известно, что представитель Министерства обороны уточнил, что Пентагон получил приказ приостановить оказание всей помощи Украине. 6 марта стало известно, что Владимир Зеленский пошел на попятную после прекращения передачи Украине американских разведданных. Он выразил сожаление о своем поведении в Белом доме 28 февраля, где устроил перепалку с Дональдом Трампом.

Если без поставок оружия украинские войска еще могут продержаться какое-то время, то отсутствие разведданных оказывает немедленное влияние. Поэтому Зеленский "передумал" моментально, пишут СМИ. Теперь он уже готов на переговоры с Россией, подтвердил сам глава киевского режима.