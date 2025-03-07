07 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Задержанный в США террорист признался, что инструктировал исполнителей теракта в "Крокусе"

Задержанный в США организатор взрыва в кабульском аэропорту четырехлетней давности Мохаммаде Шарифулл признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", сообщают РИА Новости со ссылкой на минюст США.

Ранее о поимке террориста объявил президент США Дональд Трамп в ходе обращения к конгрессу, заявив что Шарифулл виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана. Позднее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт сообщила, что "он признался пакистанцам в атаках на аэропорт", а также в том, что якобы причастен к другим атакам "в России и Иране". Эти показания он повторил на допросе, проведенном агентами ФБР.

Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ-К* он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем покинули здание и скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения.

5 февраля 2025 г. стало известно, что предварительное следствие по делу о теракте в "Крокус сити холле" завершено. В рамках расследования правоохранители опросили больше 1,7 тыс. человек, 800 из которых – свидетели. Арестованы 20 фигурантов – четверо исполнителей и 16 соучастников. Некоторые из них – уроженцы Таджикистана.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Теги: террорист, крокус, теракт, трамп, Мохаммаде Шарифулл


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