Мэр Хабаровска удалил фото, на которых выдает мигрантам жилищные сертификаты

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук попытался скрыть факт выделения бесплатного жилья семьям мигрантов. Об этом сообщает телеканал "Царьград" в Telegram-канале.

По информации издания, в своих соццсетях глава города отчитался о вручении жилищных сертификатов молодым семьям. Как минимум на одном кадре была семья неславянской внешности.

Утверждается, что позже мэр Хабаровска отредактировал свой пост. Текст он оставил без изменения, но фотографии с мигрантами пропали.

Напомним, в январе в Мытищах многодетная семья из Таджикистана получила субсидию на квартиру в размере более 24 млн рублей, что вызвало большой резонанс в Сети. Глава Мытищ Юлия Купецкая сообщила, что Тахмина Самадова и ее супруг Рамазон Рахимов являются гражданами России, проживают в однокомнатной квартире с семью детьми, поэтому могут рассчитывать на улучшение жилищных условий. Но уже всего через 10 дней от пресс-службы СК Подмосковья поступила информация о задержании многодетной уроженки Таджикистана. Исходя из материалов следствия, можно сделать вывод, что речь идет именно о Тахмине Самадовой. Следователи сообщили, что женщина намеренно занизила доходы своего мужа, а также предоставила выписку из домовой книги, где были указаны 13 человек, в том числе ее живущие в Таджикистане родственники: брат с двумя детьми.