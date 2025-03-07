Глава городской Думы Астрахани вручил благодарности коллективу детсада

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов посетил «Детский сад №5», в котором трудятся заботливые воспитатели, замечательные педагоги, специалисты с большой буквы.

Там он вручил руководителю физического воспитания - хореографу Вячеславу Александровичу Исмагилову и заведующей Полине Александровне Вернигора благодарности за их благородный труд по воспитанию подрастающего поколения.

Игорь Седов также пожелал здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в развитии и воспитании детей всему коллективу дошкольного учреждения, а женскую часть педколлектива поздравил с наступающим Международным женским днем 8 марта.