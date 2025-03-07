В Сургуте коммунальщиков арестовали за некачественную уборку снега

В Сургуте коммунальщиков арестовали за некачественную уборку снега. Сумма штрафов составила больше 250 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.

Штрафы выписаны руководителям коммерческих организаций за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи, в том числе на парковках торговых центров и офисных зданий. По правилам благоустройства, вывозиться снег должен не реже одного раза в месяц. Уборка наледи должна выполняться незамедлительно.

Штрафы за несвоевременную или некачественную уборку снега и наледи варьируются от 10 до 50 тысяч рублей. В этом году к фиксации снежных куч и валов на территории коммерческих и придомовых территорий привлечена система "Дозор". Она работает в дневное время согласно утвержденному плану и маршруту.