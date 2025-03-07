Песков: Милитаризация Евросоюза ведется против России

Россия внимательно следит за милитаризацией и обсуждением развития военно-промышленного комплекса Евросоюза (ЕС). Так сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, это беспокоит Москву.

"Мы видим, что Евросоюз сейчас весьма активно обсуждает тему милитаризации ЕС, развития именно оборонного сегмента. Это процесс, за которым мы пристально наблюдаем", - сказал Песков.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила потратить на перевооружение Евросоюза 800 млрд евро. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. По мнению европейских СМИ, сбор таких средств базируется на "надеждах и предположениях", а не на реальных возможностях.

Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.