ВСУ заявили, что впервые применили французские истребители Mirage

Воздушные силы Украины утверждают, что впервые применили переданные Францией истребители Mirage 2000.

В заявлении говорится, что французские истребители, которые месяц назад прибыли на Украину, впервые приняли участие "в отражении атаки". Об этом сообщает РИА Новости.

В начале февраля глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что первые французские истребители Mirage 2000 прибыли на Украину. Украинские пилоты в течение нескольких месяцев проходили обучение управлению ими во Франции.