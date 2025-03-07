07 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

"Двоечники имеют преимущественное право". Законопроект о двух ОГЭ был изменен

Законопроект о сдаче двух ОГЭ после 9 класса обрастает новыми скандальными подробностями. Уже 18 марта его должны принять в третьем чтении, но и текст законопроекта, принятого во втором чтении, оставляет массу вопросов и вызывает недоумение. Об этом, проанализировав текст проекта, написал питерский учитель истории и обществознания Иннокентий Крестик.
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Законопропроект размещен на сайте Госдумы. Изначально идея как будто заключалась в том, чтобы облегчить выпускникам, которые после 9 класса хотят пойти учиться в техникумы и колледжи, сдачу итоговой аттестации. И разрешить сдавать им не четыре экзамена, а только два - русский язык и математику. Но после второго чтения законопроект стал фильтром, который будет отсеивать выпускников, не допуская в 10 класс с недостаточно высокими баллами ОГЭ.

"Прием на обучение по образовательным программам среднего общего образования... осуществляется на основании индивидуального отбора по результатам государственной итоговой аттестации", — говорится в документе.

Иннокентий Крестик обращает внимание и на другие возмутительные странности в тексте законопроекта. Фактически это уже другой законопроект. Так, обязательными остаются те же два предмета, но, сдав их, выпускник не попадет в 10 класс. Он "вправе" сдать еще два ОГЭ, но, согласно ст. 3, ч. 1, его "выбор" осуществляется "в порядке, установленном исполнительным органом субъекта РФ. То есть региональные власти укажут, какие предметы еще нужно будет сдать.

"При этом двоечники имеют преимущественное право! Цитирую ст. 3, ч. 3: "не набравшие минимальных значений результатов ГИА для приема на обучение по образовательной программе среднего общего образования, имеют преимущественное право приема в гос. образовательные организации… для обучения по образовательным программам СПО", — пишет учитель.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон надо принять быстро, уже 18 марта. Изначально предлагалось установить особый порядок проведения ОГЭ и поступления в учреждения СПО в 2025 году в пяти регионах: Москве и Санкт-Петербурге, в Ростовской и Тюменской областях, а также в Северной Осетии. Позже в список включили еще семь регионов: Нижегородская, Липецкая, Саратовская области, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий АО, Камчатка и Кузбасс. Володин говорит, что и другие регионы просят включить их в список.

Зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко считает, что эксперимент, как и другие реформы, не снизит качество образования, а даст возможность пойти в колледжи в том числе двоечникам, о чем они могут только мечтать.

"Колледжи сейчас — это совершенно другой уровень. Мамы плачут от счастья, что дети приходят в такие колледжи", — сказала она.

Теги: огэ, выпускники, колледжи


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