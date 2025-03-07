Четыре ветерана СВО представят Тюменскую область на "Кубке Защитников Отечества" в Ханты-Мансийске

Четыре ветерана СВО представят Тюменскую область на "Кубке Защитников Отечества" в Ханты-Мансийске, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Всероссийские соревнования по зимним видам спорта среди ветеранов СВО пройдут в столице Югры с 12 по 18 марта. Участие в них примут более 300 человек из 60 регионов России.

"Ветераны, которые вошли в сборную Тюменской области, активно тренируются в парках и спортивных центрах Тюмени. На соревнованиях три наших ветерана выступят в дисциплинах "лыжные гонки" и "биатлон", один – в дисциплине "горные лыжи". При поддержке Правительства Тюменской области уже приобрели для ребят весь необходимый инвентарь", - прокомментировала заместитель руководителя фонда "Защитники Отечества" Тюменской области Анастасия Левинова.

Напутственные слова команде дал Герой России Рустам Сайфуллин,

"Эти соревнования станут седьмыми по счету, но впервые пройдут именно по зимним видам спорта. Наши ветераны – своего рода первооткрыватели. Команда Тюменской области уже зарекомендовала себя как одна из сильнейших в стране на соревнованиях в 2023 и 2024 годах. Сейчас главная задача наших ветеранов – быть примером для ребят, которые проходят реабилитацию в госпиталях", - обратился к участникам он.

Капитаном команды Рустам Сайфуллин назначил ветерана СВО Николая Ларкова.

Капитан команды Николай Ларков сообщил, что раньше уже увлекался лыжными гонками. После ранения врачи посоветовали ему заниматься спортом, и он возобновил занятия. В фонде "Защитники Отечества" Ларкову выделили специальную экипировку и подобрали профессионального тренера. И он стал показывать хорошие результаты.

"Настрой только на победу", - отметил он.

Участник команды Семен Аполонов подчеркнул, что лыжи его любимый вид спорта.

"Ими занимался еще до ранения. Встать на них вновь было для меня большой радостью. Перед соревнованиями посещаю занятия каждый день. С каждой тренировкой результаты становятся все лучше. С учетом имеющихся травм, результатами очень доволен. Спорт для меня – это жизнь. Он формирует в нас стержень, который помогает не сдаваться перед трудностями", - сказал Аполонов.