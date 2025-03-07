Под Краснодаром учителей заставляют мыть полы - нет уборщиц

Под Краснодаром, в Новой Елизаветке, только в этом году открыли новую школу, но вот уборщиц не набрали, поэтому руководство заставляет учителей мыть полы самим. Об этом в профсоюз "Учитель" написала учительница школы.

"Администрация говорит, что никто не хочет идти на должность технички, поэтому решили учителей нагрузить, а учителя отзывчивые очень и не понимают, что просто обесценивают не только себя, но и само образование. Вспомните, как нам родители говорили: "Не будешь учиться - станешь техничкой". И что получается?" - написала учительница.

В комментариях люди пишут, что учителя сами себя унижают, соглашаясь на это. Но самый емкий комментарий оставил Павел К. В ответ на ироничное замечание, что учитель может работать и техничкой, а вот техничка учителем - никогда, он резонно парировал: "Зачем техничке работать учителем, если она больше получает?"

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов говорит, что учителей опустили по зарплатам до уровня дворников. И это при огромной нагрузке и ответственности. Это подтверждаются данными Headhunter. В России сложилось положение, когда учителям платят как работникам самых низкоквалифицированных профессий. При этом власти постоянно говорят о повышении престижа профессии учителя. Но - без повышения зарплат.