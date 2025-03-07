Слова Макрона о ядерном оружии - это нарушение табу

Заявление президента Франции о ядерном оружии – это нарушение табу. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом пишет издание Bloomberg, сообщает Lenta.ru

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"Несколько лет назад такая дискуссия о ядерном оружии была бы табу. Сейчас в некоторых странах идут такие разговоры", — сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, норма постоянно размывается.

Ранее свое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале. По его словам, Эмманюэль Макрон и лидеры других стран Европы создают большие проблемы Евросоюзу: под предлогом обеспечения безопасности они пытаются сохраниться у власти. Он добавил, что французскому лидеру, премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, Владимиру Зеленскому и премьер-министру Польши Дональду Туску нужна война на Украине.

Накануне лидер Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине. Как сообщает Le Figaro, по его словам, мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины". По словам президента, "Россия стала угрозой для Франции и Европы".

Накануне вечером французский лидер заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Парижа и Брюсселя, сообщает РИА Новости. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза.