В России могут увеличить единовременное пособие при рождении ребёнка

В России может вырасти единовременное пособие при рождении ребёнка. Это случится, если депутаты Госдумы примут соответствующие поправки.

Документ внесут в Госдуму депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду". Предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребёнка до 50 тыс. руб. (сейчас – 27 тыс.), пишет РИА Новости.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили Минфину разработать схему "семейного налогообложения", то есть размер налога рассчитывать, учитывая наличие иждивенцев: детей, родителей. Авторы заявляют, что эта мера будет стимулировать рождаемость. Суть идеи в том, чтобы налог на доходы семьи распределялся на всех ее членов, включая несовершеннолетних. Получается, чем больше иждивенцев в семье, тем меньше налоговая нагрузка. Своим мнением об инициативе с Накануне.RU поделился депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин.