Игорь Седов поздравил главу "Центра социальной поддержки населения Трусовского района" с 8 марта

Председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов поздравил руководителя социального учреждения Трусовского района с приближающимся праздником 8 Марта.

Накануне Международного женского дня тёплые слова в свой адрес получила директор ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Трусовского района» Елена Александровна Емеличева.

«Каждый день социальные работники под Вашим руководством приходят на помощь многодетным и малообеспеченным семьям, пожилым людям, инвалидам. С начала специальной военной операции вы стали одними из первых, кто помогает семьям военных и ребятам, которые находятся в зоне СВО», - отметил Игорь Седов.