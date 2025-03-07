Участника программы "Время героев" Загайнова назначили на должность в полпредство УрФО

Еще один участник СВО приступил к своим должностным обязанностям в полпредстве УрФО. Главным советником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО стал участник образовательной программы для ветеранов СВО "Время героев" Александр Загайнов. Ранее он прошел стажировку, а теперь усилит работу команды действующего полпреда Артема Жоги.

"В полпредстве Александр Загайнов будет курировать и контролировать проведение на территории регионов Уральского федерального округа кадровых программ для участников СВО, которые сейчас реализуются по поручению Президента России. Кроме того, он возьмет на себя часть вопросов по социализации ветеранов боевых действий и вовлечению их в активную общественную жизнь", - сказал Артем Жога.

Александр Загайнов родился в городе Семипалатинске в Казахстане, окончил Новосибирское высшее военное командное училище, Тюменский государственный университет, с отличием Общевойсковую ордена Жукова академию Вооруженных Сил РФ и РАНХиГС - Сибирский институт управления. Награжден орденом Мужества, медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней с мечами и медалью "За отвагу" про проявленные самоотверженность и отвагу при выполнении воинского долга.