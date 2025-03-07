07 Марта 2025
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Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край / t.me/opershtab23

Завершены работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239"

Специалисты закончили работы по разделке кормовой части танкера "Волгонефть-239". Они длились чуть больше месяца, сообщает Telegram-канал Министерства транспорта России.
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Изначально предполагалось, что работы продлятся два месяца.

Первый этап работ стартовал 31 января. Тогда начали резать переходный мостик. Затем демонтировали надстройку танкера, включая внутренние помещения. После этого перешли к самому сложному — разделке подводной части судна. Его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям.

До начала разделки из танкера откачали почти 1,5 тыс. тонн мазута и топливо, чтобы не произошло загрязнение акватории. Вдоль берега отсыпали временную дорогу, по которой вывозили мазут и металл.

Фрагменты танкера вывозят на переплавку.

18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что затонувшие танкеры необходимо поднять, иначе они станут миной замедленного действия.

"Прошу вас максимально быстро, качественно, но максимально быстро все это делать, надо, конечно, уже работать над подъемом. Мы с вами это уже обсуждали, зачем это будет все лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там еще дырки появятся", - отметил глава государства.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации, в результате чего из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера. Работы по ликвидации последствий загрязнения Черного моря продолжаются до сих пор.

Теги: танкер, волгонефть, судно


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