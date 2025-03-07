С начала 2025 года служба занятости Астраханской области помогла трудоустроиться 284 женщинам

Средний возраст трудоустроенной астраханки — 40 лет. В основном это женщины с детьми от 7 до 17 лет, с высшим профессиональным образованием.

Карьерные консультанты трудоустроили астраханок на должности специалистов, менеджеров, бухгалтеров. Также многие женщины организовали самозанятость и стали предпринимателями, сообщили в Агентстве по занятости населения региона.

Женщинам с детьми сложно самостоятельно подобрать подходящее место работы. Им на помощь приходят специалисты Кадрового центра, которые предлагают целый комплекс мер поддержки. Так, в 2025 году специалисты службы занятости оказали меры поддержки по профориентации 330 астраханкам, психологическая поддержка и социальная адаптация понадобились 12 женщинам.

Кроме того, в Астраханской области служба занятости реализует региональный проект «Коллективный офис «ЦентрМам». 13 таких офисов созданы во всех районах области для работы и совместного общения женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей. С начала 2025 года в рамках проекта прошло 19 мероприятий, в которых приняла участие 121 астраханка. Состоялись тренинги по антистрессовой защите, практикумы по успешному трудоустройству и написанию резюме. Участницам рассказали о возможностях портала «Работа в России», о ситуации на рынке труда в регионе, о возможности переобучения в рамках национального проекта.





Напомним, что в этом году регион присоединился к проекту комплексной модернизации службы занятости. Новые стандарты работы помогут дополнительно сократить время поиска работы и закрытия вакансий.