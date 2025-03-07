В Екатеринбурге еще на неделю продлили закрытие улицы Цвиллинга

Закрытие движения по улице Цвиллинга возле дома № 53 продлят до 15 марта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

На данный момент специалисты АО "Екатеринбургская теплосетевая компания" продолжают работы по реконструкции участка тепломагистрали. На этот период объезжать зону перекрытия автомобилисты могут по улице Циолковского и переулку Переходному. Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Руководство ЕТК просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С последним поможет информационная карта, где содержатся все актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.