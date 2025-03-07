Минсельхоз предупредил Путина о риске подорожания пшеницы

Минсельхоз уведомил президента Владимира Путина о высоких рисках подорожания продовольственной пшеницы мукомольного качества. Причина – снижение её производства в России.

Стоимость зерна может оказаться выше предельных уровней максимальных цен, установленных на уровне 15,6 тыс. руб. за тонну пшеницы третьего класса и 15,1 тыс. руб.— четвертого класса, следует из письма министерства президенту. При достижении таких показателей государством проводятся товарные интервенции для стабилизации цен, пишет "Ъ".

В августе 2024 г. стало известно, что, по данным Росстата, недосев только яровой пшеницы сократил посевные площади на 4% – это 2 млн гектар.

"Это помимо списанных озимых почти на такой же площади. Пшеница и ячмень становятся инвестиционно непривлекательными. Производители переориентируются на другие культуры. Растут площади под горохом, чечевицей, рапсом, нутом, которые остаются рентабельными", - сообщил журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Эксперт считает, что в переориентации нет ничего хорошего, и не поддерживает оптимизм Минсельхоза.