Калужанок поздравили с Международным женским днём

В преддверии праздника для представительниц прекрасной половины человечества в Калуге звучали песни и поздравления. На торжественном собрании руководители города поблагодарили калужанок за плодотворный труд, заботу о воспитании подрастающего поколения и помощь участникам специальной военной операции.

«Женщина в современном мире не только любящая жена, хранительница семьи и домашнего очага. Во многих отраслях именно представительницы прекрасного пола составляют основу коллективов. Спасибо вам, уважаемые женщины за труд, заботу, доброту. Желаю вам, чтобы рядом с вами всегда было крепкое, надёжное мужское плечо, чтобы были лад и достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и добрыми! Пусть каждое мгновение вашей жизни освещается любовью и радостью! Будьте счастливы!», – поздравил виновниц торжества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.