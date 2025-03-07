Тагильчанку, убившую мужа табуретом, отправят в колонию

Свердловский областной суд поставил точку в деле жительницы Нижнего Тагила, насмерть забившей табуретом своего супруга.

Трагедия произошла в октябре 2023 года в квартире на ул. Решетникова в Нижнем Тагиле. Супруги поссорились и пьяный мужчина стал приставать к жене, попутно оскорбляя и укусив руку до крови. Сначала женщина отбивалась руками, а после схватила деревянный стул и стала бить им.

Несмотря на травмы, мужчина поднялся и, выйдя из квартиры, лег в подъезде возле квартиры. Сначала жена подумала, что он просто спит, потому что слышала звуки, похожие на храп или хрип, однако позднее поняла, что супруг не дышит. Она вызвала скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего.

В суде подсудимая вину отрицала, настаивала на том, что оборонялась от агрессивного супруга, и ударила его лишь один раз, не желая ему смерти. Однако экспертиза показала, что ударов руками и табуретом было не менее 11 и, нанося их, женщина не могла не понимать, к чему это может привести.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и назначил наказание в виде 6 лет исправительной колонии общего режима. Адвокат обжаловал решение в Свердловском областном суде, однако, заслушав доводы апелляционной жалобы защитника, приговор суда первой инстанции так и оставили без изменений.