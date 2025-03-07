Трамп надеется начать переговоры с Россией о денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией и Китаем.

"Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия. У России и у нас его больше всего. У Китая его будет столько же через 4-5 лет", — отметил он.

По словам главы Белого дома, мощность этого типа вооружений "сумасшедшая", нужна денуклеаризация стран, передает РИА Новости.

Трамп отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, а также говорил с руководством Китая.

Напомним, 19 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин утвердил новый вариант ядерной доктрины России. Агрессия в отношении России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии с применением обычного оружия против нее или Белоруссии, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету или территориальной целостности.

Ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против РФ или ее союзников, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что применение ядерного оружия рассматривается Россией исключительно в качестве крайней, вынужденной меры.