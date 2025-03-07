Свердловский замминистра, оскандалившийся с лайками под постами губернатора, покинул свой пост

Заместитель министра образования Свердловской области Юрий Зеленов покинул свой пост. Об этом сообщил Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Зеленов занимал должность замминистра образования с 2017 года. В начале 2022 года прогремел скандал с его участием: сообщалось, что Зеленов якобы курировал указание департамента внутренней политики губернатора о том, чтобы коллективы образовательных учреждений ставили лайки под постами Евгения Куйвашева в соцсети. Утверждалось, что каждая школа и техникум должны были отчитаться о 10 лайках под каждым постом главы региона.

Позднее тогдашний министр образования региона Юрий Биктуганов отчасти это подтвердил. Юрий Зеленов подал в отставку, но, несмотря на скандал, остался на своем посту.

Примечательно, что нынешний уход Зеленова случился буквально через несколько дней после назначения нового министра образования. На этой неделе пост заняла Светлана Тренихина, ранее работавшая в статусе и.о.