При ДТП в Белгородской области погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате автомобильной аварии в Белгородской области.

6 марта, около 21:00 в районе села Великомихайловка Новооскольского муниципального округа произошло столкновение двух автобусов Mercedes-Benz Sprinter и Hyundai. Погибшие — пассажиры Mercedes-Benz Sprinter, еще четыре человека госпитализировали.

По предварительным данным, в другом транспортном средстве никто не пострадал.

Устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Югре на 724 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "УАЗ" и автобуса "Ютонг".