В США призвали Зеленского доказать серьезность намерений

Президент Украины Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы продвижение к нему продолжилось.

Об этом сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс. "Ждем с нетерпением этого", - сказала она журналистам.

Дипломат указала, что поведение Зеленского в Белом доме стало сюрпризом для Вашингтона. Отмечается, что своим последующим сообщением украинский лидер признал, что ситуация развивалась не по плану и нехорошо. Тем самым он продемонстрировал понимание серьезности проблемы.

Президент США Дональд Трамп намерен добиться от Киева прекращения огня с РФ посредством заключения сделки по поставке полезных ископаемых. Якобы именно с таким условием для подписания и выступил американский президент.